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Знищення "Мрії": СБУ завершила розслідування, підозрюваним загрожує до 15 років тюрми

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 19:35
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Знищення "Мрії": СБУ завершила розслідування, підозрюваним загрожує до 15 років тюрми Фото: СБУ завершила розслідування щодо знищення "Мрії" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов", злочинні дії яких призвели до тимчасового захоплення росіянами стратегічно важливого аеродрому в Гостомелі та знищення літака АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього впродовж січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Знищення "Мрії"

У лютому 2022 року росіяни обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".

Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію" вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".

У березні 2023 року колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру. За даними слідства, вони не допускали бійців Нацгвардії на територію аеропорту для підготовки до його захисту та перешкоджали військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди.

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