Уничтожение "Мрии": СБУ завершила расследование, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины бывших чиновников ГП "Антонов", преступные действия которых привели к временному захвату россиянами стратегически важного аэродрома в Гостомеле и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщается, следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения России фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.
Для этого в течение января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.
На основании собранных улик фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).
Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Уничтожение "Мрии"
В феврале 2022 года россияне обстреляли аэродром "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет Ан-225 "Мрия".
После чего конструкторы заявили, что восстановить "Мрию" уже не получится, но части самолета конструкторы могут использовать для создания новой "Мрии".
В марте 2023 года бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение. По данным следствия, они не допускали бойцов Нацгвардии на территорию аэропорта для подготовки к его защите и препятствовали военным строить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.
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