Знищення літака "Мрія": екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру у службовій недбалості

Колишньому генеральному директору Державного підприємства "Антонов" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Через його дії транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно не було транспортовано з аеродрому у Гостомелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про Сергія Бичкова.
"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора колишньому генеральному директору ДП "Антонов" повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.
Внаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано аеродрому АТП "Антонов" у Гостомель Київської області. А пізніше його було знищено внаслідок обстрілів окупантів. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.
Зазначається, що раніше йому було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).
Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, рік тому "Укроборонпром "відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу Концерну. Підставою для відсторонення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.
Також раніше ми писали, що колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру. Дії чиновників призвели до знищення легендарного літака АН-225 "Мрія".
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