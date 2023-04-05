Знищення літака "Мрія": екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру у службовій недбалості

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про Сергія Бичкова.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора колишньому генеральному директору ДП "Антонов" повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Внаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано аеродрому АТП "Антонов" у Гостомель Київської області. А пізніше його було знищено внаслідок обстрілів окупантів. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Зазначається, що раніше йому було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.