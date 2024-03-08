Данілов пообіцяв "сюрпризи" для Путіна на тлі знищення кораблів та літаків РФ

Знищення російських кораблів та літаків продовжуватиметься. Жодна ворожа "залізяка" не існуватиме в межах територіальних вод України, а також у нашому небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі "Українського радіо" .

"Знищення російських військових машин у Чорному морі буде продовжуватися. Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були", - сказав Данілов.

Він також анонсував "сюрпризи" як для України, так і для російського диктатора Володимира Путіна.

"Вони будуть приємними для нашої спільноти та дуже неприємними - для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві", - додав секретар РНБО.

Щодо "літакопаду", який почався у лютому і є доволі активним, він зазначив, що це посилення наших спроможностей завдяки західним партнерам.

"Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обовʼязково будуть "посаджені" в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті", - наголосив Данілов.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, як розповів 3 березня президент України Володимир Зеленський, з лютого цього року наші захисники знищили 15 російських бойових літаків.

Серед них винищувачі-бомбардувальники Су-34, багатоцільові винищувачі Су-35 та один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Внаслідок цього кількість авіаударів ворога за останні два-три тижні скоротилася в півтора-два рази, зазначав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Знищення російського корабля "Сергій Котов"

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корму, правого та лівого бортів.

За даними ГУР, 27 членів екіпажу знищеного російського корабля "Сергій Котов" отримали поранення різного ступеня важкості. За попередніми даними, семеро російських моряків загинули.