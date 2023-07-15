Знищені танки та полонені росіяни. Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські воїни продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку. Тиснуть на ворога на південному й північному флангах.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

"Ворог чинить шалений опір, 408 раз за добу обстріляв позиції, здійснив один авіаналіт", - розповів Череватий.

За добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:

77 окупантів;

172 поранено;

2 танки;

БТР;

7 гармат;

2 самохідні артилерійські установки;

ЗРК "Стрела-10";

протитанковий комплекс;

1 БпЛА;

Також двоє окупантів були взяті в полон.

"Якщо подивитись соціальний портрет полонених росіян: погано екіпіровані, не дуже навчані, не з вищих шарів суспільства, як правило чоловік зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені й підготовлені, як те, що їх поки що доволі багато й вони мають багато артилерії й іншої зброї", - розповів Череватий.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. Тим часом наші воїни знищили ще 590 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 237 180 одиниць живої сили.