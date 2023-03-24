Уничтожены танки, пушки и БМП: контрразведчики СБУ показали работу дронов за последние дни

Контрразведчики СБУ с начала года уничтожили десятки единиц вражеской техники. Благодаря дронам дополнили ежедневную статистику потерь россиян.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Ежедневные потери россиян за последние дни дополнились: 5 танками;

4 крупнокалиберными пушками "Гиацинт";

3 БМП и 2 бронированными авто;

4 грузовыми автомобилями;

14 плавсредствами;

2 составами с боекомплектами;

огневыми точками минометного расчета Также в сотрудничестве с артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще 50 единиц вооружения: 14 танков;

10 САУ;

2 самоходных миномета "Тюльпан" калибром 240 мм;

4 пушки;

12 БМП и других бронированных машин;

14 грузовиков;

2 пункта управления БПЛА "Орлан-10";

станции РЭБ "Р-934БМВ";

понтонная переправа;

башня с разведывательным оборудованием. Также вдобавок устроили фейерверки на 12 складах с боекомплектом.