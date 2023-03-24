Уничтожены танки, пушки и БМП: контрразведчики СБУ показали работу дронов за последние дни
Контрразведчики СБУ с начала года уничтожили десятки единиц вражеской техники. Благодаря дронам дополнили ежедневную статистику потерь россиян.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Ежедневные потери россиян за последние дни дополнились:
- 5 танками;
- 4 крупнокалиберными пушками "Гиацинт";
- 3 БМП и 2 бронированными авто;
- 4 грузовыми автомобилями;
- 14 плавсредствами;
- 2 составами с боекомплектами;
- огневыми точками минометного расчета
Также в сотрудничестве с артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще 50 единиц вооружения:
- 14 танков;
- 10 САУ;
- 2 самоходных миномета "Тюльпан" калибром 240 мм;
- 4 пушки;
- 12 БМП и других бронированных машин;
- 14 грузовиков;
- 2 пункта управления БПЛА "Орлан-10";
- станции РЭБ "Р-934БМВ";
- понтонная переправа;
- башня с разведывательным оборудованием.
Также вдобавок устроили фейерверки на 12 складах с боекомплектом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня правоохранители "приземлили" пять вражеских дронов в Бериславе, благодаря которым враг совершал удары по городу и соседним населенным пунктам.
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