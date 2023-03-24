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Уничтожены танки, пушки и БМП: контрразведчики СБУ показали работу дронов за последние дни

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Пятница 24 марта 2023 18:08
Уничтожены танки, пушки и БМП: контрразведчики СБУ показали работу дронов за последние дни Фото: контрразведчики СБУ показали работу дронов за последние дни (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Контрразведчики СБУ с начала года уничтожили десятки единиц вражеской техники. Благодаря дронам дополнили ежедневную статистику потерь россиян.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Ежедневные потери россиян за последние дни дополнились:

  • 5 танками;
  • 4 крупнокалиберными пушками "Гиацинт";
  • 3 БМП и 2 бронированными авто;
  • 4 грузовыми автомобилями;
  • 14 плавсредствами;
  • 2 составами с боекомплектами;
  • огневыми точками минометного расчета

Также в сотрудничестве с артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще 50 единиц вооружения:

  • 14 танков;
  • 10 САУ;
  • 2 самоходных миномета "Тюльпан" калибром 240 мм;
  • 4 пушки;
  • 12 БМП и других бронированных машин;
  • 14 грузовиков;
  • 2 пункта управления БПЛА "Орлан-10";
  • станции РЭБ "Р-934БМВ";
  • понтонная переправа;
  • башня с разведывательным оборудованием.

Также вдобавок устроили фейерверки на 12 складах с боекомплектом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня правоохранители "приземлили" пять вражеских дронов в Бериславе, благодаря которым враг совершал удары по городу и соседним населенным пунктам.

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