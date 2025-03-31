Знищені "Муром-П", танк й не тільки. Оператори дронів показали роботу на фронті

Як пише ОСУВ, бійці підрозділу Kurt&Company щодня знищують з десяток окупантів й майстерно використовують усі типи дронів. У результаті бойовї роботи було уражено й знищено:

ворожий танк;

міномет;

комплекс спостереження "Муром-П";

автотранспорт;

окупантів;

склад боєприпасів.

Зокрема продемонстрували відео роботи БпЛА.

"Муром-П"

​"Муром-П" - це автономний мобільний комплекс відео- та тепловізійного спостереження. Він призначений для цілодобового дистанційного контролю відкритих територій, периметрів та шляхів підходу до об'єктів.

Комплекс обладнаний відеокамерою з можливістю виявлення людини на відстані до 10 км та тепловізором із дальністю до 4 км. "Муром-П" може працювати автономно, використовуючи живлення від сонячних батарей, автомобіля або генератора, та передавати дані на відстань до 8 км за допомогою радіозв'язку.

Втрати Росії у війні

Окремо додамо, що протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), Сили оборони ліквідували ще 1230 російських терористів. Також було знищено: