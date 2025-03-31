UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Знищені "Муром-П", танк й не тільки. Оператори дронів показали роботу на фронті

Ілюстративне фото: оператори дронів показали роботу на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Оператори дронів показали роботу безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на Торецькому напрямку. Серед знищених цілей - комплекс спостереження "Муром-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Як пише ОСУВ, бійці підрозділу Kurt&Company щодня знищують з десяток окупантів й майстерно використовують усі типи дронів. У результаті бойовї роботи було уражено й знищено: 

  • ворожий танк; 
  • міномет; 
  • комплекс спостереження "Муром-П";
  • автотранспорт;
  • окупантів;
  • склад боєприпасів.

Зокрема продемонстрували відео роботи БпЛА. 

"Муром-П" 

​"Муром-П"  - це автономний мобільний комплекс відео- та тепловізійного спостереження. Він призначений для цілодобового дистанційного контролю відкритих територій, периметрів та шляхів підходу до об'єктів.

Комплекс обладнаний відеокамерою з можливістю виявлення людини на відстані до 10 км та тепловізором із дальністю до 4 км. "Муром-П" може працювати автономно, використовуючи живлення від сонячних батарей, автомобіля або генератора, та передавати дані на відстань до 8 км за допомогою радіозв'язку.

Втрати Росії у війні 

Окремо додамо, що протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), Сили оборони ліквідували ще 1230 російських терористів. Також було знищено: 

  • 4 танки;
  • 3 бойові броньовані машини;
  • 30 артилерійських систем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні