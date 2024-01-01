Знищені будинки і не тільки. У Покровську показали наслідки удару росіян із "Торнадо"

"У передноворічний вечір, росіяни завдали ракетного удару по місту Покровськ. За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, станом на 10:30 ранку до контактного центру вже надійшло 113 заявок від постраждалих мешканців", - йдеться в заяві.

За його словами, загалом пошкоджень зазнали 22 багатоповерхові та 36 приватних будинків. Попередньо, 5 із них точно зруйновані. Їхнім власникам ми запропонували скористатися послугами шелтера.

Фото: Наслідки ударів (pokrovsk-rada.gov.ua)

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали і об'єкти інфраструктури: один з медичних закладів громади, котельня та газогін. Це вже 49 обстріл Покровської громади за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Обстріл Покровська

Учора голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про ракетний удар по місту. Через обстріл Покровська дістала поранення 9-річна дівчинка.

Пізніше в Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що поранення також отримала 70-річна жінка.

Також 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.