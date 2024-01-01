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Уничтоженные дома и не только. В Покровске показали последствия удара россиян из "Торнадо"

Фото: В Покровске показали последствия удара россиян из "Торнадо" (t.me/pokrovskonline)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне вчера вечером нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. Пострадали частные дома, медучреждение и котельная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию.

"В предновогодний вечер, россияне нанесли ракетный удар по городу Покровск. По словам начальника Покровской ГВА Сергея Добряка, по состоянию на 10:30 утра в контактный центр уже поступило 113 заявок от пострадавших жителей", - говорится в заявлении.

По его словам, в целом повреждения получили 22 многоэтажных и 36 частных домов. Предварительно, 5 из них точно разрушены. Их владельцам мы предложили воспользоваться услугами шелтера.

Фото: Последствия ударов (pokrovsk-rada.gov.ua)

В результате обстрела повреждения получили и объекты инфраструктуры: одно из медицинских учреждений громады, котельная и газопровод. Это уже 49 обстрел Покровской громады за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Обстрел Покровска

Вчера глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о ракетном ударе по городу. Из-за обстрела Покровска получила ранение 9-летняя девочка.

Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.

Также 30 ноября кафиры устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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