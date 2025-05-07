Знищені БТР, дрони та десятки росіян: ЗСУ влаштували "гарячий вікенд" окупантам на фронті

Під час боїв противник втратив понад 90 військових убитими, близько 50 - пораненими. Знищено понад 60 одиниць озброєння та техніки, серед яких бронетранспортери, близько 70 мотоциклів, квадроцикл, а також ударні та розвідувальні безпілотники.

Пошкоджено ворожі багі та підземні укриття.>Як розповіли військові, противник залучив понад 150 військових і техніку, намагаючись прорватися з кількох напрямків. Після першої невдалої атаки росіяни знову спробували штурмувати українські позиції в районах Времівки, Новосілки, Рівнополя та Новополя - цього разу пішими групами по 4-5 осіб, але безуспішно.

Ранок 4 травня також відзначився новими спробами проникнення за підтримки мототехніки. Українські захисники вчасно знешкодили ворога, а інтенсивність атак значно знизилася. Зафіксовані випадки, коли росіяни намагалися здатися в полон. Ворог відступає, зазнаючи втрат під час відходу.

Як зазначило оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України, українські військові влаштували "гарячий вікенд для ворогів".