Знищені БТР, дрони та десятки росіян: ЗСУ влаштували "гарячий вікенд" окупантам на фронті

Протягом 3 та 4 травня росіяни здійснили кілька масованих штурмів у зоні бойової відповідальності 31 окремої механізованої бригади. Їх атаки було відбито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 31 окремої механізованої бригади у Facebook.
Під час боїв противник втратив понад 90 військових убитими, близько 50 - пораненими. Знищено понад 60 одиниць озброєння та техніки, серед яких бронетранспортери, близько 70 мотоциклів, квадроцикл, а також ударні та розвідувальні безпілотники.
Пошкоджено ворожі багі та підземні укриття.>Як розповіли військові, противник залучив понад 150 військових і техніку, намагаючись прорватися з кількох напрямків. Після першої невдалої атаки росіяни знову спробували штурмувати українські позиції в районах Времівки, Новосілки, Рівнополя та Новополя - цього разу пішими групами по 4-5 осіб, але безуспішно.
Ранок 4 травня також відзначився новими спробами проникнення за підтримки мототехніки. Українські захисники вчасно знешкодили ворога, а інтенсивність атак значно знизилася. Зафіксовані випадки, коли росіяни намагалися здатися в полон. Ворог відступає, зазнаючи втрат під час відходу.
Як зазначило оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України, українські військові влаштували "гарячий вікенд для ворогів".
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 960 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1270 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 14 танків, 3 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 дрони та іншу техніку ворога.
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