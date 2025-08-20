Знищене під час атаки авто: чи дадуть компенсацію, якщо воно не застраховане

Українці, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок російських обстрілів, мають право на компенсацію. Поки що відшкодування за незастраховані автомобілі не передбачене, але така ймовірність може з'явитись у майбутньому.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко .

Реєстр збитків

За словами юриста, 12 травня 2023 року був створений Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Його мета - фіксувати докази та заяви від фізичних і юридичних осіб, а також органів державної та місцевої влади України, які постраждали від війни.

Подати заяву можна через портал "Дія", але лише за певними категоріями:

вимушене переселення;

смерть близького родича;

пошкодження або знищення житлової чи нежитлової нерухомості тощо.

"Поки можливість подання заяв щодо пошкодженого або знищеного рухомого майна, зокрема автомобілів, ще не відкрита. Але це може з’явитися в майбутньому", - пояснює Буліменко.

Він наголосив, що Реєстр не встановлює розмір збитків і не ухвалює рішень про виплати. Це лише електронна база для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму.

Судові позови проти Росії

Також юрист зазначає, що власники пошкодженого чи знищеного майна можуть звернутися з позовом до Російської Федерації в українські суди.

"Верховний Суд уже визначив, що РФ у цій категорії справ не має судового імунітету, адже сама його втратила, порушивши суверенітет України", - додає він.

Однак навіть у випадку позитивних рішень українських судів компенсаційні виплати також будуть можливі лише після створення відповідного міжнародного механізму.