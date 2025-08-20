ua en ru
Знищене під час атаки авто: чи дадуть компенсацію, якщо воно не застраховане

Середа 20 серпня 2025 17:00
UA EN RU
Знищене під час атаки авто: чи дадуть компенсацію, якщо воно не застраховане Чи можна отримати компенсацію за пошкоджене під час атаки авто (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євген Буліменко

Українці, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок російських обстрілів, мають право на компенсацію. Поки що відшкодування за незастраховані автомобілі не передбачене, але така ймовірність може з'явитись у майбутньому.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.

Реєстр збитків

За словами юриста, 12 травня 2023 року був створений Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Його мета - фіксувати докази та заяви від фізичних і юридичних осіб, а також органів державної та місцевої влади України, які постраждали від війни.

Подати заяву можна через портал "Дія", але лише за певними категоріями:

  • вимушене переселення;
  • смерть близького родича;
  • пошкодження або знищення житлової чи нежитлової нерухомості тощо.

"Поки можливість подання заяв щодо пошкодженого або знищеного рухомого майна, зокрема автомобілів, ще не відкрита. Але це може з’явитися в майбутньому", - пояснює Буліменко.

Він наголосив, що Реєстр не встановлює розмір збитків і не ухвалює рішень про виплати. Це лише електронна база для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму.

Судові позови проти Росії

Також юрист зазначає, що власники пошкодженого чи знищеного майна можуть звернутися з позовом до Російської Федерації в українські суди.

"Верховний Суд уже визначив, що РФ у цій категорії справ не має судового імунітету, адже сама його втратила, порушивши суверенітет України", - додає він.

Однак навіть у випадку позитивних рішень українських судів компенсаційні виплати також будуть можливі лише після створення відповідного міжнародного механізму.

Читайте також про те, чи можна отримати компенсацію, якщо дрон впав на город і знищив урожай.

Раніше ми писали про те, що українці можуть застрахувати своє майно від воєнних ризиків.

