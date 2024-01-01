Знищена техніка та майже 300 росіян: яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 13 авіаударів, провели 28 бойових зіткнень та здійснили 1035 артобстрілів. Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.

А на Запорізькому напрямку українські воїни та воїнки відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 288 осіб.

Також українські бійці знищили 59 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

1 танк;

9 ББМ;

4 артсистеми;

3 ПТРК;

30 БПЛА;

9 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, розширюючи зайнятий плацдарм. Крім того, українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.