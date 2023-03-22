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Знищать до 10 снарядів. В Одеській області лунатимуть вибухи

Фото: На Одещині знешкодять снаряди часів Другої світової (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Березівському районі Одеської області лунатимуть вибухи, спеціалісти ДСНС знешкодять артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Виявлено напередодні в Березівському районі 7 артилерійських снарядів калібру 76 мм часів Другої світової війни буде контролювано знищено фахівцями ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 21 березня, українські військові знищили дві керовані авіаційні ракети у Одеській області.

Нагадаємо, росіяни із Су-35 вдарили ракетами по Одесі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та кілька людей отримали поранення.

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ОдесаДСНСвибухи