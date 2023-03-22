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Уничтожат до 10 снарядов. В Одесской области будут звучать взрывы

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Одесская область, Среда 22 марта 2023 07:44
Уничтожат до 10 снарядов. В Одесской области будут звучать взрывы Фото: В Одесской области обезвредят снаряды времен Второй мировой (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Березовском районе Одесской области будут звучать взрывы, специалисты ГСЧС обезвредят артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Обнаружены накануне в Березовском районе 7 артиллерийских снарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны будут контролировано уничтожены специалистами ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 21 марта, украинские военные уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области.

Напомним, россияне с Су-35 ударили ракетами по Одессе. В результате обстрела поврежден дом и несколько человек получили ранения.

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