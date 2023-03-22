Уничтожат до 10 снарядов. В Одесской области будут звучать взрывы

В Березовском районе Одесской области будут звучать взрывы, специалисты ГСЧС обезвредят артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Обнаружены накануне в Березовском районе 7 артиллерийских снарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны будут контролировано уничтожены специалистами ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 21 марта, украинские военные уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области.

Напомним, россияне с Су-35 ударили ракетами по Одессе. В результате обстрела поврежден дом и несколько человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.