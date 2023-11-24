"Знімав шорти й балакав по телефону". Тренер гранда з Європи вигнав українця за байдужість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1 .

46-річний фахівець розгніваний ставленням українця до роботи. Він вигнав вихованця київського "Динамо" з команди та готовий остаточно попрощатися з ним.

"Після поразки від "Баллкані" в Пріштіні я вирішив виключити його. Хоч уболівальники й думають, що я зробив це через його виступи, та це неправда. Тоді б я вигнав 10 гравців ще до матчу! Але коли ти заходиш після гри в роздягальню і найперше знімаєш шорти та береш телефон, щоб побалакати, наче нічого не сталося..." – мотивував кадрове рішення Якіровіч.

У нинішньому сезоні Михайліченко встиг зіграти 14 матчів у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 2 результативні передачі. Контракт українця зі "синіми" чинний до літа наступного року. "Динамо" також наділене опцією пролонгації.

Хто такий Богдан Михайліченко

Уродженець Борисполя, вихованець київського "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2014/15 у рідній команді.

Згодом на правах оренди захищав кольори кам'янської "Сталі" та "Зорі" з Луганська. Останні викупили контракт оборонця в 2019 році за 1 млн євро. Через рік Михайліченко переїхав до Бельгії, але закріпитися в складі столичного "Андерлехта" не зумів.

Перед сезоном 2022/23 українця орендував донецький "Шахтар". Оборонець допоміг "гірників" завоювати чемпіонський титул, але опцію викупу гранд не активував. У складі збірної України провів 7 поєдинків.