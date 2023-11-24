"Снимал шорты и болтал по телефону". Тренер гранда из Европы выгнал украинца за безразличие
Наставник загребского "Динамо" Сергей Якирович приоткрыл занавес относительно неожиданного исключения защитника Богдана Михайличенко из первой команды чемпиона Хорватии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.
46-летний специалист разгневан отношением украинца к работе. Он выгнал питомца киевского "Динамо" из команды и готов окончательно попрощаться с ним.
"После поражения от "Баллкани" в Приштине я решил исключить его. Хотя болельщики и думают, что я сделал это из-за его выступлений, но это неправда. Тогда я бы выгнал 10 игроков еще до матча! Но когда ты заходишь после игры в раздевалку и сначала снимаешь шорты и берешь телефон, чтобы поболтать, будто ничего не произошло..." – мотивировал кадровое решение Якирович.
В нынешнем сезоне Михайличенко успел сыграть 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи. Контракт украинца с "синими" действует до лета следующего года. "Динамо" также наделено опцией пролонгации.
Кто такой Богдан Михайличенко
Уроженец Борисполя, воспитанник киевского "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2014/15 в родной команде.
Впоследствии на правах аренды защищал цвета каменской "Стали" и "Зари" из Луганска. Последние выкупили контракт защитника в 2019 году за 1 млн евро. Год спустя Михайличенко переехал в Бельгию, но закрепиться в составе столичного "Андерлехта" не смог.
Перед сезоном 2022/23 украинца арендовал донецкий "Шахтер". Защитник помог "горнякам" завоевать чемпионский титул, но опцию выкупа гранд не активировал. В составе сборной Украины провел 7 поединков.
К слову, итальянский "Эмполи" подписал украинца Попова из чемпионата Польши.
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