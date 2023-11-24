"Снимал шорты и болтал по телефону". Тренер гранда из Европы выгнал украинца за безразличие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1 .

46-летний специалист разгневан отношением украинца к работе. Он выгнал питомца киевского "Динамо" из команды и готов окончательно попрощаться с ним.

"После поражения от "Баллкани" в Приштине я решил исключить его. Хотя болельщики и думают, что я сделал это из-за его выступлений, но это неправда. Тогда я бы выгнал 10 игроков еще до матча! Но когда ты заходишь после игры в раздевалку и сначала снимаешь шорты и берешь телефон, чтобы поболтать, будто ничего не произошло..." – мотивировал кадровое решение Якирович.

В нынешнем сезоне Михайличенко успел сыграть 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи. Контракт украинца с "синими" действует до лета следующего года. "Динамо" также наделено опцией пролонгации.

Кто такой Богдан Михайличенко

Уроженец Борисполя, воспитанник киевского "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2014/15 в родной команде.

Впоследствии на правах аренды защищал цвета каменской "Стали" и "Зари" из Луганска. Последние выкупили контракт защитника в 2019 году за 1 млн евро. Год спустя Михайличенко переехал в Бельгию, но закрепиться в составе столичного "Андерлехта" не смог.

Перед сезоном 2022/23 украинца арендовал донецкий "Шахтер". Защитник помог "горнякам" завоевать чемпионский титул, но опцию выкупа гранд не активировал. В составе сборной Украины провел 7 поединков.