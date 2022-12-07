Зникнення Росії - найнадійніша гарантія безпеки: Данілов про "недопущення ескалації"

Як відзначив Данілов, заклики до недопущення ескалації конфлікту починають все більше викликати нерозуміння, особливо у українських героїв, які тим часом перебувають у вихорі тієї самої ескалації.

"Створюється стійке враження, що головна мета тих, хто повторює цю мантру - підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності і безвілля", - пише Данілов.

Секретар РНБО нагадав про те, що війна з Росією розпочалась ще 27 лютого 2014 року, коли ворог захопив парламент й уряд Криму та продовжилась кривавою бійнею в Луганській й Донецькій областях. Вже 24 лютого 2022 року Кремль наважився на повномасштабне вторгнення на територію України.

"Для нас не може бути більшої ескалації, ніж вбивство режимом Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) 444 українських дітей, тисяч військових та цивільних, втрата території і руйнування нашого мирного життя", - відзначив секретар РНБО.

Україна, зі свого боку, використовує усі доступні та законні засоби й методи для покарання ворога, а також звільнення власних земель. Усі об’єкти на тимчасово окупованих територіях, на яких майорить російська трикольорова ганчірка, є потенційними цілями для наших воїнів.

"Для досягнення поставлених верховним головнокомандувачем завдань цілі України будуть закінчуватися там, де цього потребуватимуть національні інтереси, а українські стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться Росія і сконає в історичне небуття", - додав Данілов.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, зникнення Росії з мапи світу - найнадійніша гарантія безпеки для України та світу в цілому.

"І наостанок. Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" - це ліквідація власне причини "ескалації конфлікту" - а саме повна і безумовна воєнна поразка Росії з наступною депутінізацією, денуклеаризацією і дерашизацією російських "населенцев", - відзначив секретар РНБО.