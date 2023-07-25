"Зниклого" міністра закордонних справ Китаю зняли з посади

Міністром закордонних справ призначений Ван І, голова канцелярії комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ. Він обіймав посаду глави МЗС Китаю до кінця 2022 року.

Зникнення міністра

57-річний Цінь Ган, який став одним із наймолодших міністрів закордонних справ Китаю, коли він обійняв цю посаду в грудні після перебування як посла в Сполучених Штатах, не з'являвся на публіці з 25 червня.

Пізніше міністерство заявило, що він не працює через невстановлені причини зі здоров'ям, але відсутність докладної інформації викликала бурю спекуляцій.

На дипломатичних зустрічах Цінь Гана замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану в липні поїздку до столиці КНР Пекін на тлі загадкового зникнення Цінь Гана.

Хто такий Цінь Ган

Цінь вважався висхідною зіркою на політичному небосхилі Китаю. Колишнього помічника президента Сі Цзіньпіна було призначено міністром закордонних справ у грудні, пропрацювавши менше двох років послом у США.

З моменту вступу на посаду міністра закордонних справ він грав помітну роль в управлінні непростими американо-китайськими відносинами, зустрівшись із держсекретарем Ентоні Блінкеном у Пекіні у червні під час першого за п'ять років візиту до Китаю високопоставленого американського дипломата.

Але його останнім публічним заходом була зустріч із офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму 25 червня. Потім він зник.

Крім короткого коментаря про його здоров'я від 11 липня, його міністерство відмовилося надати будь-яку додаткову інформацію, відповідаючи на запитання журналістів на щоденних брифінгах. Коментарі до статей, у яких згадується Цинь у додатку для обміну повідомленнями WeChat, було відключено.