"Пропавшего" министра иностранных дел Китая сняли с должности

Министром иностранных дел назначен Ван И, глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам. Он занимал пост главы МИД Китая до конца 2022 года.

Исчезновение министра

57-летний Цинь Ган, который стал одним из самых молодых министров иностранных дел Китая, когда он занял этот пост в декабре после пребывания в качестве посла в Соединенных Штатах, не появлялся на публике с 25 июня.

Позже министерство заявило, что он не работает по неустановленным причинам со здоровьем, но отсутствие подробной информации вызвало бурю спекуляций.

На дипломатических встречах Цинь Гана заменял бывший министр иностранных дел Ван И.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную июле поездку в столицу КНР Пекин на фоне загадочного исчезновения Цинь Гана.

Кто такой Цинь Ган

Цинь считался восходящей звездой на политическом небосклоне Китая. Бывший помощник президента Си Цзиньпина был назначен министром иностранных дел в декабре, проработав менее двух лет послом в США.

С момента вступления в должность министра иностранных дел он играл заметную роль в управлении непростыми американо-китайскими отношениями, встретившись с госсекретарем Энтони Блинкеном в Пекине в июне во время первого за пять лет визита в Китай высокопоставленного американского дипломата.

Но его последним публичным мероприятием была встреча с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама 25 июня. Затем он исчез.

Помимо краткого комментария о его здоровье от 11 июля, его министерство отказалось предоставить какую-либо дополнительную информацию, отвечая на вопросы журналистов на ежедневных брифингах. Комментарии к статьям, в которых упоминается Цинь в приложении для обмена сообщениями WeChat, были отключены.