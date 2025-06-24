Зникла під вечір: у Львівській області врятували 2,5-річну дівчинку, яку шукали всю ніч
У Львівській області цілу ніч шукали 2,5-річну дівчинку Яну, яка "вийшла з дому та не повернулась".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
Коли та де саме загубилась дитина
У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вчора (у понеділок, 23 червня) про зникнення дитини близько 18:00 поліцію сповістила родичка дівчинки.
За її словами, 2,5-річна Яна "вийшла з дому та не повернулася".
Уточнюється, що загубилась вона у селі Жупани Стрийського району Львівської області.
Місцерозташування села Жупани (карта: google.com/maps)
Що відомо про порятунок 2,5-річної Яни
Згідно з інформацією ДСНС, до безперервних пошуків дівчинки були залучені:
- три службові собаки;
- 12 БпЛА;
- 22 одиниці спецтехніки;
- понад 580 людей (рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці).
Пошук дівчинки за допомогою дрона (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
При цьому обстежувалися:
- лісові масиви;
- поля;
- водойми;
- прилеглі території.
Зранку вівторка, 24 червня, рятувальники повідомили радісну новину: дівчинку знайшли.
2,5-річну Яну врятували після тривалих пошуків (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Уточнюється, що після цього її транспортували квадроциклом до медиків - для огляду та надання необхідної допомоги.
Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Нагадаємо, ввечері 17 червня в Івано-Франківській області - у лісі поблизу села Троїця Коломийського району - зник 5-річний хлопчик Кирило Бондарук.
Знайти дитину вдалось лише через три доби - зранку 21 червня.
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