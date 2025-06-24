Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночь

Во Львовской области всю ночь искали 2,5-летнюю девочку Яну, которая "вышла из дома и не вернулась".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Когда и где именно потерялся ребенок

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вчера (в понедельник, 23 июня) об исчезновении ребенка около 18:00 полиции сообщила родственница девочки.

По ее словам, 2,5-летняя Яна "вышла из дома и не вернулась".

Уточняется, что потерялась она в селе Жупаны Стрыйского района Львовской области.

Месторасположение села Жупаны (карта: google.com/maps)

Что известно о спасении 2,5-летней Яны

Согласно информации ГСЧС, к непрерывным поискам девочки были привлечены:

три служебные собаки;

12 БпЛА;

22 единицы спецтехники;

более 580 человек (спасатели, правоохранители, волонтеры Красного креста, местные жители).

Поиск девочки с помощью дрона (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

При этом обследовались:

лесные массивы;

поля;

водоемы;

прилегающие территории.

Утром вторника, 24 июня, спасатели сообщили радостную новость: девочку нашли.

2,5-летнюю Яну спасли после длительных поисков (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Уточняется, что после этого ее транспортировали на квадроцикле к медикам - для осмотра и оказания необходимой помощи.

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)