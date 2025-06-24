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Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночь

Вторник 24 июня 2025 12:44
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Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночь Девочку, которая потерялась во Львовской области, искали со вчерашнего вечера (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Ирина Костенко

Во Львовской области всю ночь искали 2,5-летнюю девочку Яну, которая "вышла из дома и не вернулась".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Когда и где именно потерялся ребенок

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вчера (в понедельник, 23 июня) об исчезновении ребенка около 18:00 полиции сообщила родственница девочки.

По ее словам, 2,5-летняя Яна "вышла из дома и не вернулась".

Уточняется, что потерялась она в селе Жупаны Стрыйского района Львовской области.

Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночьМесторасположение села Жупаны (карта: google.com/maps)

Что известно о спасении 2,5-летней Яны

Согласно информации ГСЧС, к непрерывным поискам девочки были привлечены:

  • три служебные собаки;
  • 12 БпЛА;
  • 22 единицы спецтехники;
  • более 580 человек (спасатели, правоохранители, волонтеры Красного креста, местные жители).

Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночьПоиск девочки с помощью дрона (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

При этом обследовались:

  • лесные массивы;
  • поля;
  • водоемы;
  • прилегающие территории.

Утром вторника, 24 июня, спасатели сообщили радостную новость: девочку нашли.

Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночь2,5-летнюю Яну спасли после длительных поисков (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Уточняется, что после этого ее транспортировали на квадроцикле к медикам - для осмотра и оказания необходимой помощи.

Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночьИсчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночьПубликация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Напомним, вечером 17 июня в Ивано-Франковской области - в лесу вблизи села Троица Коломыйского района - исчез 5-летний мальчик Кирилл Бондарук.

Найти ребенка удалось только через трое суток - утром 21 июня.

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