Исчезла под вечер: во Львовской области спасли 2,5-летнюю девочку, которую искали всю ночь
Во Львовской области всю ночь искали 2,5-летнюю девочку Яну, которая "вышла из дома и не вернулась".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Когда и где именно потерялся ребенок
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вчера (в понедельник, 23 июня) об исчезновении ребенка около 18:00 полиции сообщила родственница девочки.
По ее словам, 2,5-летняя Яна "вышла из дома и не вернулась".
Уточняется, что потерялась она в селе Жупаны Стрыйского района Львовской области.
Месторасположение села Жупаны (карта: google.com/maps)
Что известно о спасении 2,5-летней Яны
Согласно информации ГСЧС, к непрерывным поискам девочки были привлечены:
- три служебные собаки;
- 12 БпЛА;
- 22 единицы спецтехники;
- более 580 человек (спасатели, правоохранители, волонтеры Красного креста, местные жители).
Поиск девочки с помощью дрона (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
При этом обследовались:
- лесные массивы;
- поля;
- водоемы;
- прилегающие территории.
Утром вторника, 24 июня, спасатели сообщили радостную новость: девочку нашли.
2,5-летнюю Яну спасли после длительных поисков (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Уточняется, что после этого ее транспортировали на квадроцикле к медикам - для осмотра и оказания необходимой помощи.
Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Напомним, вечером 17 июня в Ивано-Франковской области - в лесу вблизи села Троица Коломыйского района - исчез 5-летний мальчик Кирилл Бондарук.
Найти ребенка удалось только через трое суток - утром 21 июня.
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