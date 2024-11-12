Зникає зв’язок при відключеннях електроенергії: чому та як цьому зарадити (відео)

У першому випуску YouTube-проєкту "Що по зв’язку?" директор Директорату електронних комунікацій Мінцифри Станіслав Прибитько пояснює, що однією з основних причин втрати зв’язку є перенавантаження мобільних мереж, адже люди масово перемикаються з фіксованого інтернету на мобільний. Це підвищує навантаження на мережу майже в 10 разів, що може призводити до перебоїв зі зв’язком.

Прибитько також дає практичні рекомендації, як залишатися на зв’язку під час відключень світла. Серед основних порад – обмежити завантаження фото та відео через мобільний інтернет під час знеструмлень, щоб не перевантажувати мережу.

Проблема з якістю зв’язку пов’язана також із тим, що базові станції перемикаються на акумулятори або генератори, які не завжди можуть підтримувати стабільний зв’язок. Акумулятори працюють лише кілька годин, а генератори часто не можна встановлювати на дахах будинків через правила безпеки.

Як залишатися на зв'язку без світла

Щоб забезпечити інтернет-зв'язок під час відключень, у Мінцифрі радять звернутися до свого інтернет-провайдера й уточнити, чи може він надавати інтернет при відсутності світла. Деякі провайдери використовують технологію xPON, яка дає змогу працювати без електроенергії до 72 годин. Для тих, у кого провайдер не забезпечує такий інтернет, рекомендують розглянути альтернативні варіанти.

Інші поради включають придбання павербанка для роутера, користування національним роумінгом, вимкнення автоматичного завантаження мультимедійного контенту в месенджерах та завчасне завантаження карт з розташуванням пунктів незламності. Це допоможе залишатися на зв’язку та заряджати гаджети у разі тривалих знеструмлень.