Зникає зв’язок при відключеннях електроенергії: чому та як цьому зарадити (відео)

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що відбувається із мобільним зв’язком під час відключень електроенергії. Зазначають, що є кілька варіантів, як залишатися на зв’язку, коли немає світла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінцифри.
У першому випуску YouTube-проєкту "Що по зв’язку?" директор Директорату електронних комунікацій Мінцифри Станіслав Прибитько пояснює, що однією з основних причин втрати зв’язку є перенавантаження мобільних мереж, адже люди масово перемикаються з фіксованого інтернету на мобільний. Це підвищує навантаження на мережу майже в 10 разів, що може призводити до перебоїв зі зв’язком.
Прибитько також дає практичні рекомендації, як залишатися на зв’язку під час відключень світла. Серед основних порад – обмежити завантаження фото та відео через мобільний інтернет під час знеструмлень, щоб не перевантажувати мережу.
Проблема з якістю зв’язку пов’язана також із тим, що базові станції перемикаються на акумулятори або генератори, які не завжди можуть підтримувати стабільний зв’язок. Акумулятори працюють лише кілька годин, а генератори часто не можна встановлювати на дахах будинків через правила безпеки.
Щоб забезпечити інтернет-зв'язок під час відключень, у Мінцифрі радять звернутися до свого інтернет-провайдера й уточнити, чи може він надавати інтернет при відсутності світла. Деякі провайдери використовують технологію xPON, яка дає змогу працювати без електроенергії до 72 годин. Для тих, у кого провайдер не забезпечує такий інтернет, рекомендують розглянути альтернативні варіанти.
Інші поради включають придбання павербанка для роутера, користування національним роумінгом, вимкнення автоматичного завантаження мультимедійного контенту в месенджерах та завчасне завантаження карт з розташуванням пунктів незламності. Це допоможе залишатися на зв’язку та заряджати гаджети у разі тривалих знеструмлень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні взимку можливі відключення електроенергії тривалістю 4-6 годин на добу, але тільки в разі сильних морозів, близько -15°C. При помірних морозах до -5°C енергосистема здатна працювати без суттєвих обмежень. Проте при значному зниженні температури планові відключення стануть необхідними для стабільної роботи мережі.
Також ми писали, що "Укренерго" розглядає кілька сценаріїв для проходження зими 2024-2025 років, яка може стати однією з найскладніших за останні три роки. У разі найгіршого сценарію, що передбачає інтенсивні обстріли інфраструктури, передавальних мереж та генераційних об’єктів, відключення електроенергії можуть сягати до 8 годин на добу.
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