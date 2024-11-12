ua en ru
Вт, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зникає зв’язок при відключеннях електроенергії: чому та як цьому зарадити (відео)

Україна, Київ, Вівторок 12 листопада 2024 19:59
UA EN RU
Зникає зв’язок при відключеннях електроенергії: чому та як цьому зарадити (відео) Фото: Мобільний зв'язок (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що відбувається із мобільним зв’язком під час відключень електроенергії. Зазначають, що є кілька варіантів, як залишатися на зв’язку, коли немає світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінцифри.

У першому випуску YouTube-проєкту "Що по зв’язку?" директор Директорату електронних комунікацій Мінцифри Станіслав Прибитько пояснює, що однією з основних причин втрати зв’язку є перенавантаження мобільних мереж, адже люди масово перемикаються з фіксованого інтернету на мобільний. Це підвищує навантаження на мережу майже в 10 разів, що може призводити до перебоїв зі зв’язком.

Прибитько також дає практичні рекомендації, як залишатися на зв’язку під час відключень світла. Серед основних порад – обмежити завантаження фото та відео через мобільний інтернет під час знеструмлень, щоб не перевантажувати мережу.

Проблема з якістю зв’язку пов’язана також із тим, що базові станції перемикаються на акумулятори або генератори, які не завжди можуть підтримувати стабільний зв’язок. Акумулятори працюють лише кілька годин, а генератори часто не можна встановлювати на дахах будинків через правила безпеки.

Як залишатися на зв'язку без світла

Щоб забезпечити інтернет-зв'язок під час відключень, у Мінцифрі радять звернутися до свого інтернет-провайдера й уточнити, чи може він надавати інтернет при відсутності світла. Деякі провайдери використовують технологію xPON, яка дає змогу працювати без електроенергії до 72 годин. Для тих, у кого провайдер не забезпечує такий інтернет, рекомендують розглянути альтернативні варіанти.

Інші поради включають придбання павербанка для роутера, користування національним роумінгом, вимкнення автоматичного завантаження мультимедійного контенту в месенджерах та завчасне завантаження карт з розташуванням пунктів незламності. Це допоможе залишатися на зв’язку та заряджати гаджети у разі тривалих знеструмлень.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні взимку можливі відключення електроенергії тривалістю 4-6 годин на добу, але тільки в разі сильних морозів, близько -15°C. При помірних морозах до -5°C енергосистема здатна працювати без суттєвих обмежень. Проте при значному зниженні температури планові відключення стануть необхідними для стабільної роботи мережі.

Також ми писали, що "Укренерго" розглядає кілька сценаріїв для проходження зими 2024-2025 років, яка може стати однією з найскладніших за останні три роки. У разі найгіршого сценарію, що передбачає інтенсивні обстріли інфраструктури, передавальних мереж та генераційних об’єктів, відключення електроенергії можуть сягати до 8 годин на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет зв'язок Електроенергія Мобільний трафік
NEWS
Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт
Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста