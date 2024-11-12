Исчезает связь при отключениях электроэнергии: почему и как этому помочь (видео)
В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что происходит с мобильной связью при отключении электроэнергии. Отмечают, что есть несколько вариантов, как оставаться на связи, когда света нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.
В первом выпуске YouTube-проекта "Что по связи?" директор Директората электронных коммуникаций Минцифры Станислав Прибитько объясняет, что одной из основных причин потери связи является перегрузка мобильных сетей, ведь люди массово переключаются с фиксированного интернета на мобильный. Это увеличивает нагрузку на сеть практически в 10 раз, что может приводить к перебоям со связью.
Прибытько также дает практические рекомендации, как оставаться на связи при отключении света. Среди основных советов ограничить загрузку фото и видео через мобильный интернет во время обесточений, чтобы не перегружать сеть.
Проблема качества связи связана также с тем, что базовые станции переключаются на аккумуляторы или генераторы, которые не всегда могут поддерживать стабильную связь. Аккумуляторы работают всего несколько часов, а генераторы часто нельзя устанавливать на крышах домов из-за правил безопасности.
Как оставаться на связи без света
Чтобы обеспечить интернет-связь при отключениях, в Минцифре советуют обратиться к своему интернет-провайдеру и уточнить, может ли он предоставлять интернет при отсутствии света. Некоторые провайдеры используют технологию xPON, позволяющую работать без электроэнергии до 72 часов. Для тех, у кого провайдер не снабжает такой интернет, рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты.
Другие советы включают приобретение павербанка для роутера, пользование национальным роумингом, отключение автоматической загрузки мультимедийного контента в мессенджерах и заблаговременное скачивание карт с расположением пунктов несокрушимости.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине зимой возможны отключения электроэнергии продолжительностью 4-6 часов в сутки, но только в случае сильных морозов около -15°C. При умеренных морозах до –5°C энергосистема способна работать без существенных ограничений. Однако при значительном понижении температуры плановые отключения станут необходимыми для стабильной работы сети.
Также мы писали, что "Укрэнерго" рассматривает несколько сценариев для прохождения зимы 2024-2025 годов, которые могут стать одной из самых сложных за последние три года. В случае худшего сценария, предусматривающего интенсивные обстрелы инфраструктуры, передающих сетей и генерационных объектов, отключения электроэнергии могут достигать 8 часов в сутки.
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