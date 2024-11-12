Исчезает связь при отключениях электроэнергии: почему и как этому помочь (видео)

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что происходит с мобильной связью при отключении электроэнергии. Отмечают, что есть несколько вариантов, как оставаться на связи, когда света нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

В первом выпуске YouTube-проекта "Что по связи?" директор Директората электронных коммуникаций Минцифры Станислав Прибитько объясняет, что одной из основных причин потери связи является перегрузка мобильных сетей, ведь люди массово переключаются с фиксированного интернета на мобильный. Это увеличивает нагрузку на сеть практически в 10 раз, что может приводить к перебоям со связью.

Прибытько также дает практические рекомендации, как оставаться на связи при отключении света. Среди основных советов ограничить загрузку фото и видео через мобильный интернет во время обесточений, чтобы не перегружать сеть.

Проблема качества связи связана также с тем, что базовые станции переключаются на аккумуляторы или генераторы, которые не всегда могут поддерживать стабильную связь. Аккумуляторы работают всего несколько часов, а генераторы часто нельзя устанавливать на крышах домов из-за правил безопасности.

Как оставаться на связи без света

Чтобы обеспечить интернет-связь при отключениях, в Минцифре советуют обратиться к своему интернет-провайдеру и уточнить, может ли он предоставлять интернет при отсутствии света. Некоторые провайдеры используют технологию xPON, позволяющую работать без электроэнергии до 72 часов. Для тех, у кого провайдер не снабжает такой интернет, рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты.

Другие советы включают приобретение павербанка для роутера, пользование национальным роумингом, отключение автоматической загрузки мультимедийного контента в мессенджерах и заблаговременное скачивание карт с расположением пунктов несокрушимости.