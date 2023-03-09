Знеструмлення ЗАЕС може призвести до радіаційної аварії: у чому загроза

Зазначається, що через ворожу атаку 9 березня була розірвана остання лінія зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. Наразі станції знеструмлена, без відновлення зовнішнього живлення може статися аварія.

"Агресія РФ та окупація ЗАЕС створили найбільшу радіаційну загрозу Європі з часу Чорнобильської катастрофи 1986 року. Окупанти поводяться абсолютно безвідповідально, наражаючи себе, українців та мільйони іноземних громадян на смертельну небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Росія наразі не може самостійно обслуговувати та забезпечувати стабільну роботу Запорізької АЕС. Наголошується, що важливо змусити РФ покинути ЗАЕС, а також повністю демілітаризувати найбільшу в Європі атомну станцію.

Нагадаємо, сьогодні через російські обстріли відключилась остання лінія зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, тому 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан.

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