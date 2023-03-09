UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знеструмлення ЗАЕС може призвести до радіаційної аварії: у чому загроза

Фото: дії окупантів на ЗАЕС можуть призвести до аварії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Знеструмлення Запорізької атомної електростанції російськими окупантами можуть призвести до радіаційної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій в Telegram.

Зазначається, що через ворожу атаку 9 березня була розірвана остання лінія зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. Наразі станції знеструмлена, без відновлення зовнішнього живлення може статися аварія.

"Агресія РФ та окупація ЗАЕС створили найбільшу радіаційну загрозу Європі з часу Чорнобильської катастрофи 1986 року. Окупанти поводяться абсолютно безвідповідально, наражаючи себе, українців та мільйони іноземних громадян на смертельну небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Росія наразі не може самостійно обслуговувати та забезпечувати стабільну роботу Запорізької АЕС. Наголошується, що важливо змусити РФ покинути ЗАЕС, а також повністю демілітаризувати найбільшу в Європі атомну станцію.

Нагадаємо, сьогодні через російські обстріли відключилась остання лінія зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, тому 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСАварияЭнергодар