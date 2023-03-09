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Обесточение ЗАЭС может привести к радиационной аварии: в чем угроза

Фото: действия окупантов на ЗАЭС могут привести к аварии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Обесточение Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами может привести к радиационной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций в Telegram.

Отмечается, что из-за вражеской атаки 9 марта была разорвана последняя линия связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. В настоящее время станции обесточена, без восстановления внешнего питания может произойти авария.

"Агрессия РФ и оккупация ЗАЭС создали наибольшую радиационную угрозу Европе со времени Чернобыльской катастрофы 1986 года. Оккупанты ведут себя совершенно безответственно, подвергая себя украинцам и миллионам иностранных граждан смертельной опасности", - говорится в сообщении.

Россия пока не может самостоятельно обслуживать и обеспечивать стабильную работу Запорожской АЭС. Отмечается, что важно заставить РФ покинуть ЗАЭС, а также полностью демилитаризировать крупнейшую в Европе атомную станцию.

Напомним, сегодня из-за российских обстрелов отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой, поэтому 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

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