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Знеструмлення частини Хмельницької області відкладається: що відомо

Фото: знеструмлення частини Хмельницької області відкладається (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Часткове знеструмлення північної частини Хмельницької області переноситься. Про дату та час проведення робіт буде проінформовано додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

За його словами, на ранок четверга, 15 грудня, відключення скасовано.

"У зв'язку з технологічними порушеннями на іншій ділянці електромереж області, заплановано відновлювальні роботи на високовольтному обладнанні", - нагадав глава регіону.

Роботи вимагають відключення світла в Красилівській та Старокостянтинівській громадах, частково Полонській, Шепетівській громадах та північній частині Хмельницького (у мікрорайонах Озерної, Виставки, Заріччя).

Як повідомлялось, у Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла. Проте у столиці світло вимикають за графіками.

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