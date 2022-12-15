Знеструмлення частини Хмельницької області відкладається: що відомо

Часткове знеструмлення північної частини Хмельницької області переноситься. Про дату та час проведення робіт буде проінформовано додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

За його словами, на ранок четверга, 15 грудня, відключення скасовано. "У зв'язку з технологічними порушеннями на іншій ділянці електромереж області, заплановано відновлювальні роботи на високовольтному обладнанні", - нагадав глава регіону. Роботи вимагають відключення світла в Красилівській та Старокостянтинівській громадах, частково Полонській, Шепетівській громадах та північній частині Хмельницького (у мікрорайонах Озерної, Виставки, Заріччя).