Обесточивание части Хмельницкой области откладывается: что известно

Частичное обесточивание северной части Хмельницкой области переносится. О дате и времени проведения работ будет проинформировано дополнительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

Работы требуют отключения света в Красиловской и Староконстантиновской общинах, частично Полонской, Шепетовской общинах и северной части Хмельницкого (в микрорайонахх Озерной, Выставки, Заречье).

"В связи с технологическими нарушениями на другом участке электросетей области, запланированы восстановительные работы на высоковольтном оборудовании", - напомнил глава региона.

По его словам, на утро четверга, 15 декабря, отключение отменено.

Как сообщалось, в Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света. Однако в столице свет выключают по графику.

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