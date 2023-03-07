Знесли паркан. У Грузії протестувальники почали штурмувати парламент

У Грузії учасники масового протесту знесли паркан під парламентом. Вони намагаються прорватися до будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi News .

Також вони кидали різні предмети у бік правоохоронців, які перебувають на території будівлі законодавчого органу.

Як зазначає видання, протестувальники демонтували залізну конструкцію, яку було встановлено під парламентом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Грузії сьогодні, 7 березня, у першому читанні ухвалили законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які фінансують з-за кордону.

Після цього у Тбілісі розпочалися масові протести проти скандального рішення парламенту. Там спостерігаються зіткнення з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ та водомет.

У свою чергу президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу парламенту.

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