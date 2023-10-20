Знешкодили небезпечних хакерів. Україна провела міжнародну операцію з 10 країнами

У відомстві зазначають, що кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодила хакерів, які атакували 168 компаній у країнах Європи та Америки.

Зловмисники ще з 2020 року заражали сервери компаній шкідливим програмним забезпеченням та викрадали інформацію. Дані на комп'ютерах жертв зашифровували та робили непридатними для використання

"За відновлення доступу вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті", - уточнюють у МВС.

У міжнародній операції для знешкодження угруповання, окрім кіберполіції, брали участь Європол, Євроюст, правоохоронці Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерладнів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади.

Зокрема, українські правоохоронці провели масштабні обшуки у Києві.

Наразі французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Україні затримали хакера, який атакував сервери державних установ Азербайджану.