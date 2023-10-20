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Обезвредили опасных хакеров. Украина провела международную операцию с 10 странами

Фото: Украина с 10 странами разоблачила опасную группировку хакеров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители провели международную операцию с коллегами из 10 стран, в рамках которой была обезврежена группировка опасных хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В ведомстве отмечают, что киберполиция совместно с иностранными коллегами обезвредила хакеров, которые атаковали 168 компаний в странах Европы и Америки. 

Злоумышленники еще с 2020 года заражали серверы компаний вредоносным программным обеспечением и похищали информацию. Данные на компьютерах жертв зашифровывали и делали непригодными для использования

"За восстановление доступа требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте", - уточняют в МВД.

В международной операции для обезвреживания группировки, помимо киберполиции, участвовали Европол, Евроюст, правоохранители Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Нидерладнов, Испании, Швеции, Японии и Канады. 

В частности, украинские правоохранители провели масштабные обыски в Киеве. 

Сейчас французские компетентные органы расследуют уголовное производство.

Напомним, ранее в Украине задержали хакера, который атаковал серверы государственных учреждений Азербайджана. 

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Министерство внутренних дел УкраиныСоединенные Штаты Америки