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Знешкодили небезпечних хакерів. Україна провела міжнародну операцію з 10 країнами

П'ятниця 20 жовтня 2023 17:28
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Знешкодили небезпечних хакерів. Україна провела міжнародну операцію з 10 країнами Фото: Україна з 10 країнами викрила небезпечне угруповання хакерів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці провели міжнародну операцію з колегами з 10 країн, у рамках якої було знешкоджено угруповання небезпечних хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

У відомстві зазначають, що кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодила хакерів, які атакували 168 компаній у країнах Європи та Америки.

Зловмисники ще з 2020 року заражали сервери компаній шкідливим програмним забезпеченням та викрадали інформацію. Дані на комп'ютерах жертв зашифровували та робили непридатними для використання

"За відновлення доступу вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті", - уточнюють у МВС.

У міжнародній операції для знешкодження угруповання, окрім кіберполіції, брали участь Європол, Євроюст, правоохоронці Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерладнів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади.

Зокрема, українські правоохоронці провели масштабні обшуки у Києві.

Наразі французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Україні затримали хакера, який атакував сервери державних установ Азербайджану.

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Міністерство внутрішніх справ України Сполучені Штати Америки
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