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Знесення садиби Зеленських у Києві: в прокуратурі вказали на важливу деталь

Фото: знесена Садиба Зеленських у Києві (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Гурковська

Знесення Садиби Зеленських у Києві відбулось попри арешт будівлі, накладений в січні. Прокурори розпочали провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"На будівлю по вул. Кониського, 22 в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження", - йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначають в прокуратурі, 19 липня, попри арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок по вул. Кониського, 22.

"На даний час встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі, до суду подано клопотання про її арешт. Важливо - будівля по вул. Кониського, 22 перебуває під арештом, і проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним", - кажуть у відомстві.

 

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 (колишня назва - Тургенівська, 22) розпочато кримінальне провадження.

Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як  знищення майна, на яке накладено арешт (ч.1 ст. 388 КК України). Також розслідується проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, яке кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч.3 ст.197-1 КК України).

Чому було накладено арешт у січні?

Прокурори клопотали про арешт оскільки згідно Генплану м. Києва вказана земельна ділянка входить до меж історичного ареалу столиці.

На проведення будівельних робіт потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені. 
 

Що було до цього

Як повідомлялося раніше, у Києві знесли Садибу Зеленських. Це історична будівля кінця ХІХ століття.

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Київ