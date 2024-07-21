Снос усадьбы Зеленских в Киеве: в прокуратуре указали на важную деталь

"На здание по ул. Конисского, 22 в январе 2024 года в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины), по ходатайству прокуроров был наложен арест с запретом использования, распоряжения и отчуждения", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечают в прокуратуре, 19 июля, вопреки аресту, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом по ул. Конисского, 22.

"В настоящее время установлено место нахождения техники, которая была задействована во время сноса здания, в суд подано ходатайство об ее аресте. Важно - здание по ул. Конисского, 22 находится под арестом, и проведение любых строительных работ там незаконно", - говорят в ведомстве.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева по факту разрушения здания по ул. Конисского, 22 (бывшее название - Тургеневская, 22) начато уголовное производство.

Действия лиц, разрушающих здание, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест (ч.1 ст. 388 УК Украины). Также расследуется проведение строительных работ вопреки наложенному запрету, квалифицированному как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке (ч.3 ст.197-1 УК Украины).

Почему был наложен арест в январе?

Прокуроры ходатайствовали об аресте, поскольку согласно Генплану г. Киева указанный земельный участок входит в пределы исторического ареала столицы.

На проведение строительных работ требуется согласование Министерства культуры и информационной политики Украины, которого не было. Следовательно, в связи с арестом здания все работы должны быть остановлены.