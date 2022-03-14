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"Знают, что мы победим": Зеленский посетил блокпосты в Киеве

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 00:34
"Знают, что мы победим": Зеленский посетил блокпосты в Киеве Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта посетил блокпосты в Киеве. Глава государства отметил, что не хотел публичного освещения своего визита к защитникам столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Заезжал сегодня (13 марта - ред.) на блокпосты. Не хотел, чтобы это было очень публично. Просто, поддержать наших хлопцев, поговорить. Мужественные хлопцы, веселые, которые защищают Киев и знают, что мы победим. Ощущается это", - сказал глава государства.

По его словам, на блокпосту он встретил обычного человека, который каждый день поддерживает наших защитников и привозит им кастрюлю вкусного украинского борща.

"На таких людях столетиями держится наша страна. Благодаря таким людям мы переживем какие-либо черные дни", - добавил Зеленский.

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