Знайти та покарати. Посол звернувся до Польщі через новий інцидент із зерном на кордоні

В Україні зажадали від польської влади знайти і притягнути винних до відповідальності у зв'язку з повторенням інциденту з перевертанням вагонів з українським зерном на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в Польщі Василя Зварича.

За його словами, знову на польській залізниці вчинено правопорушення щодо українського збіжжя, яке після проходження митного контролю прямувало через територію Польщі транзитом до Німеччини.

"Сьогодні вранці на залізничній станції в Дорогуську зловмисники відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипано ріпак. Посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому", - написав посол.

Зварич зазначив, що безкарність є неприйнятною - злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом.

"Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно", - констатував дипломат.

Що сталося

23 лютого у Польщі невідомі знову пошкодили українську сільськогосподарську продукцію. Зловмисники розкрили три зерновози та висипали їх вміст.

Нагадаємо, раніше 20 лютого на коліях станції "Медика" польські протестувальники висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів, які очікували перевантаження на вузьку колію. Ця агропродукція також йшла транзитом до Німеччини. Тоді співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув заявляв, що нібито протестувальники висипають зерно "через емоції".