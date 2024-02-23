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Найти и наказать. Посол обратился к Польше из-за нового инцидента с зерном на границе

Украина, Пятница 23 февраля 2024 14:12
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Найти и наказать. Посол обратился к Польше из-за нового инцидента с зерном на границе Фото: посол Украины в Польше Василий Зварыч (facebook com alex kumpan)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине потребовали от польских властей найти и привлечь виновных к ответственности в связи с повторением инцидента с переварачиванием вагонов с украинским зерном на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Польше Василия Зварыча.

По его словам, снова на польской железной дороге совершено правонарушение в отношении украинского зерна, которое после прохождения таможенного контроля следовало через территорию Польши транзитом в Германию.

"Сегодня утром на железнодорожной станции в Дорогуске злоумышленники открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на рельсы высыпан рапс. Посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем", - написал посол.

Зварыч отметил, что безнаказанность неприемлема - преступники, презирающие и уничтожающие чужое имущество, должны предстать перед законом.

"Правовое государство, каково Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно", - констатировал дипломат.

Что произошло

23 февраля в Польше неизвестные снова повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники вскрыли три зерновоза и высыпали их содержимое.

Напомним, ранее 20 февраля на путях станции "Медика" польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкий путь. Эта агропродукция также следовала транзитом в Германию. Тогда соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявлял, что якобы протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

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