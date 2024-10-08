"Сталевий погляд". Де зараз морпіх Михайло Діанов, який захищав Маріуполь

Про бойовий досвід морпіха

44-річний Михайло Діанов родом із Тернополя, має болгарське коріння. З 2015 року брав участь у російсько-українській війні. Спершу рік служив по контракту у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, потім долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти.

На початку повномасштабного вторгнення Діанов разом із побратимами виконував бойові завдання у Маріуполі. У травні 2022 року бійці "Азова" опублікували фото поранених бійців захисників, серед яких був і Діанов. Ця світлина миттєво поширилась серед українців і отримала назву "Сталевий погляд".

Поранений Михайло на "Азовсталі" (фото: Дмитро "Орест" Козацький)

Михайло Діанов під час виходу з полону (фото: СБУ)

Михайло потрапив у російський полон, де пробув до 21 вересня 2022 року. З полону морпіх повернуся виснажений через недоїдання, також потребував тривалої реабілітації через поранення.

Діанов за свою службу нагороджений численними відзнаками: орденом "За мужність" ІІ і ІІІ ступеня, нагрудними знаками "За взірцевість у військовій службі" та "За зразкову службу". Також морпіх у 2022 році став "Людиною року" на Тернопільщині.

Діанов воював у зоні АТО з 2015 року (фото: dianovmiha)

Повернення у цивільне життя

Після важкого поранення Діанову знадобилось тривале лікування, йому провели операцію у США, втім функції кінцівки досі повністю не відновились.

Українці перераховували кошти на лікування морпіха. 400 тис. грн із зібраних грошей він передав проекту "Дитинство без війни", який займається евакуацією дітей-сиріт із зони бойових дій.

Після повернення в Україну Діанова часто запрошували на інтерв'ю та на публічні заходи. На публіці іноді він з'являвся у компанії Ольги Полякової. У мережі нерідко навіть поширювали чутки про їхній роман.

Сам Діанов заявляє, що вони дружать, а чоловік артистки навіть запрошував його до себе у заміський будинок на відпочинок.

Діанов і Полякова (фото: dianovmiha)

Діанов розлучений, має доньку. З колишньою дружиною залишився у дружніх стосунках, зрідка у соцмережах публікує їхні спільні фото. В одному з інтерв'ю морпіх заявив, що не планує більше одружуватись.

Зараз чоловік живе з мамою у Тернополі. Сам морпіх зізнається, що йому через руку важко повністю вести побут, тож підтримка мами необхідна.

Михайло із донькою та колишньою дружиною (фото: dianovmiha)

Здійснення найбільшої цивільної мрії

Одразу після звільнення полону Михайло Діанов заявив, що у мирному житті мріє відкрити свою майстерню з обробки металу.

Влітку цього року морпіх на своїй сторінці Instagram почав публікувати перші фото майстерні. Також він показує робочий процес вибору та обробки металу, але поки не ділиться виробами.

Михайло Діанов у своїй майстерні (фото: dianovmiha)

Також Михайло у вільний час займається музикою. Це допомагає йому відновити функції пораненої руки.

"Намагаюсь розробляти руку. Нарешті зʼявився такий спосіб. Шукайте саме свій спосіб розробки кінцівки. Плавайте, грайте на інструментах, займайтеся гумором.

Тільки ніколи не здавайтеся. Я знайшов свій спосіб на відновлення руки і душі. Не знаю, скільки саме часу займає відновлення, але я її розробляю із задоволенням", – писав Діанов.

Зазначимо, що за словами морпіха він грає на всіх музичних інструментах, окрім духових. У юності він із друзями створив гурт "Особистий підпис", де вони грали виключно свою музику.

Гра на гітарі допомагає у відновленні руки (фото: Instagram/dianovmiha)

Зараз Діанов навчився літати на FPV-дроні, це також йому допомагає при реабілітації руки. В одному з інтерв'ю він розповідав, що якщо йому вдасться повністю відновити функції руки, то повернеться на війну. Втім поки його зняли з військового обліку і навіть хотіли дати групу інвалідності, але морпіх відмовився.

У цивільному житті Михайло періодично долучається до волонтерських зборів на підтримку української армії.

Діанов каже, що готовий повернутись на фронт, якщо вдасться відновити руку (фото: Instagram/dianovmiha)