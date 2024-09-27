"Тільки так міг вижити". Історія морпіха, який у полоні втратив здатність розмовляти

22-річний морпіх Юрій Гульчук понад два роки провів у російському полоні. Через жорстокі катування військовий втратив здатність говорити й проявляти емоції. 14 вересня 2024 року він повернувся в Україну й перші дні реабілітації вже дали свої результати – Юрій знову заговорив.

Як морпіх потрапив у полон і пережив його

До повномасштабного вторгнення Юрій навчався на факультеті китайської філології у Київському національному лінгвістичному університеті, але після другого курсу вирішив піти в армію. Він мріяв служити біля моря, за два тижні до початку великої війни підписав контракт із 36 бригадою морської піхоти.

Хлопець разом із побратимами виконував бойові завдання на заводі Ілліча у Маріуполі, на зв'язок із рідними практично не виходив. 12 квітня 2022 року морпіхи потрапили у полон. Десь через два тижні його мама натрапила на список полонених й так дізналась, що син живий. Потім почала шукати фото у ворожих Telegram-каналах. На одному із них вона ледь впізнала сина.

"По його очах я зрозуміла, яких жахів він надивився у Маріуполі. Вони на заводі Ілліча майже місяць нічого не їли, ловили кішок і голубів, воду з батарей зливали", – розповідала мама морпіха Мілана Компанієць.

За два роки полону Юрія не одноразово перевозили – спершу він був в Оленівці, потім його етапували в СІЗО у російський Таганрог, тоді в Ряжськ, а через якийсь час – в Республіку Мордовія. Родина за весь цей час практично не мала жодної інформації про Юрія. У січні 2023 року у російських пабліках мама морпіха побачила відео із полоненим сином.

"Тоді я побачила абсолютно незнайому мені людину, вже дорослу. У нього дуже жорстоке обличчя було, нехарактерне для нього. І я зрозуміла, що тільки так він може там вижити", – ділиться Мілана.

Юрій Гульчук понад два роки провів у полоні (колаж: Медійна ініціатива за права людини)

Весь цей час Мілана виходила на акції в підтримку полонених морпіхів, аби привертати увагу до цієї теми і пришвидшити обмін сина. У січні 2024 року від звільненого полоненого, який перебував в одній камері з Юрієм, жінка дізналась, що її сина катували електрошокером, зокрема охоронець "Доктор зло", і довели до такого стану, що він перестав говорити.

Відомо, що Юрій спочатку не виконував команд наглядачів. Мовчання стало його способом спротиву. Через кілька місяців росіяни дізнались, що насправді морпіх не розмовляє тільки з ними, а зі своїми у камері спілкується. У червні 2023 року вони зробили щось з ним, після чого полонений втратив здатність говорити.

Зі слів матері, у цивільному житті її Юрій займався медитацією, при якій певний час потрібно було проводити мовчки, аби дистанціюватись від зовнішнього світу. Вона припускає, що те, що син втратив здатність говорити у полоні, може бути його способом вберегти свою психіку.

Мілана Компанієць на акції в підтримку полонених (фото: Facebook/ Milana Kompaniets)

Як Юрій відновлюється після полону

14 вересня Юрія та ще 102 полонених повернули в Україну. Через стан здоров'я його одразу направили у реанімацію столичної лікарні.

"Моє обличчя і голос він упізнав лише через три дні. А от емоційне впізнання трапилося на четвертий – він розплакався і притулився до мене, як дитина до мами", – розповіла мама.

За прогнозами медиків, для того, щоб морпіх заговорив, він мав пройти щонайменше рік лікування у психлікарні, втім вже за кілька днів до Юрія повернулося мовлення.

"Перше, що він почав розповідати – це, мабуть, краще психологи розкажуть, чому саме про це. Чому стільки болю? Чому стільки брехні? Чому люди такі жорстокі одне до одного? Емоції саме з приводу – як люди можуть бути такими?", – розповіла Мілана.

Вже за кілька днів, за слова мами, Юрій почав гарно формулювати свої думки й говорити "наче філолог". Втім, попереду морпіха чекає ще тривала реабілітація.

Фото з обміну, Юрій у другому ряді (фото: 36 окремої бригади морської піхоти)