Знайшли установки ППО. Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму (фото)

Партизани пробралися на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Атеш".
Так, партизани ведуть спостереження за аеродромом понад місяць.
"Окупанти готують нові фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському", - кажуть партизани.
Також партизани виявили низку точок із оборонними об'єктами, у тому числі сім одиниць пускових установок С-300.
У Гвардійському постійно лунають вибухи. Крім бази окупантів, там знаходиться залізничний вузол Остряково, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь. Так, 20 липня, вибухи пролунали у селищах Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані аеродроми окупантів.
Зазначимо, що на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.
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