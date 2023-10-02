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Знайшли установки ППО. Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму (фото)

Фото: партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму та знайшли установки ППО (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани пробралися на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Атеш".

Так, партизани ведуть спостереження за аеродромом понад місяць.

"Окупанти готують нові фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському", - кажуть партизани.

 

Також партизани виявили низку точок із оборонними об'єктами, у тому числі сім одиниць пускових установок С-300.

Ситуація в Криму

У Гвардійському постійно лунають вибухи. Крім бази окупантів, там знаходиться залізничний вузол Остряково, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь. Так, 20 липня, вибухи пролунали у селищах Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані аеродроми окупантів.

Зазначимо, що на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

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