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Нашли установки ПВО. Партизаны пробрались на аэродром оккупантов в Крыму (фото)

Фото: партизаны пробрались на аэродром оккупантов в Крыму и нашли установки ПВО (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны пробрались на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".

Так, партизаны ведут наблюдение за аэродромом больше месяца.

"Оккупанты готовят новые фортификационные сооружения возле аэродрома в Гвардейском", - говорят партизаны.

 

Также партизаны обнаружили ряд точек с оборонительными объектами, в том числе семь единиц пусковых установок С-300.

Ситуация в Крыму

В Гвардейском постоянно раздаются взрывы. Помимо базы оккупантов, там находится железнодорожный узел Остряково, магистральной линии Джанкой - Симферополь. Так, 20 июля, взрывы прозвучали в поселках Гвардейское и Новофедоровка, где расположены аэродромы оккупантов.

Отметим, что на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.

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КримПВО