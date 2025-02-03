Знайшли суперника для Володимира Кличка: у нього є чемпіонський титул

Володимиру Кличку можуть запропонувати провести "розігрівочний" бій перед повноцінним чемпіонським протистоянням. Для цього є ідеальний суперник з чемпіонським поясом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24 .

Мова про 43-річного болгарського бійця Кубрата Пулєва. Він вбачається ідеальним суперником для українця після восьми років поза великим рингом.

По перше, Пулєв не набагато молодший за Володимира – усього на шість років. По-друге, має необхідну статусність через досвід поєдинків з такими опонентами, як Ентоні Джошуа, Дерек Чісора, Кевін Джонсон та інші. По-третє, боксери вже зустрічались у 2014 році і Кличко тоді переміг нокаутом у 5-му раунді.

Важливо, що Пулєв є володарем чемпіонського поясу. Він – регулярний чемпіон за версією WBA, що до речі дає йому право вимагати поєдинок з діючим суперчемпіоном організації – Олександром Усиком.

Автор статті на Boxing News 24.зазначає, що було б несправедливо по відношенню до інших претендентів, якби Володимир Кличко одразу отримав шанс на титульний бій у своєму поверненні. У разі ж перемоги над Пулєвим українець стане регулярним чемпіоном WBA і тоді його претензії на головний титул будуть законними і справедливими.

До самої ідеї повернення колишнього чемпіона автор ставиться досить обережно.

"Кличко прагне побити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років нокаутував Майкла Мурера в 1994-му, ставши найстарішим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Однак Форман тоді бився з колишнім чемпіоном у напівважкій вазі, який був меншим за розмірами, що сприяло його успіху", – нагадує він.

Також експерт вважає, що для успішного повернення Кличку потрібно боксувати агресивніше, ніж проти Джошуа та Ф'юрі, де він був надто обережним. У бою з Джошуа він мав шанс на перемогу після нокдауну у шостому раунді, але не скористався ним, що призвело до поразки.

"Якби його колишній тренер Емануель Стюард був живий, він би, ймовірно, підштовхнув Кличка до більш агресивного стилю ведення бою", – впевнений автор.

Фото: Володимир Кличко та Кубрат Пулєв – битва поглядів у 2014-му (instagram.com/kubratpulev)

Бій Кличко – Пулєв: що відомо

Поєдинок відбувся 15 листопада 2014 року на стадіоні O2 World Arena в німецькому Гамбурзі. На кону стояли титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO і журналу The Ring, які належали Кличку. Пулєв виходив на бій, як обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією IBF.

Протистояння проходило зі змінним успіхом. Обидва боксери зуміли по кілька разів потрясти один одного. Однак під час поєдинку Пулєв тричі був у нокдауні (двічі в першому раунді й один раз у третьому). У п'ятому раунді Кличко пробив лівий боковий удар, яким відправив Пулєва в нокаут.

Для Володимира Кличка перемога над Пулєвим стала передостанньою у кар'єрі взагалі і останньою достроковою.