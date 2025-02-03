Нашли соперника для Владимира Кличко: у него есть чемпионский титул

Владимиру Кличко могут предложить провести "разогревающий" бой перед полноценным чемпионским противостоянием. Для этого есть идеальный соперник с чемпионским поясом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24 .

Речь о 43-летнем болгарском бойце Кубрате Пулеве. Он представляется идеальным соперником для украинца после восьми лет вне большого ринга.

Во-первых, Пулев не намного моложе Владимира - всего на шесть лет. Во-вторых, имеет необходимую статусность из-за опыта поединков с такими оппонентами, как Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Кевин Джонсон и другие. В-третьих, боксеры уже встречались в 2014 году и Кличко тогда победил нокаутом в 5-м раунде.

Важно, что Пулев является обладателем чемпионского пояса. Он - регулярный чемпион по версии WBA, что кстати дает ему право требовать поединок с действующим суперчемпионом организации - Александром Усиком.

Автор статьи на Boxing News 24.отмечает, что было бы несправедливо по отношению к другим претендентам, если бы Владимир Кличко сразу получил шанс на титульный бой в своем возвращении. В случае же победы над Пулевым украинец станет регулярным чемпионом WBA и тогда его претензии на главный титул будут законными и справедливыми.

К самой идее возвращения бывшего чемпиона автор относится достаточно осторожно.

"Кличко стремится побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет нокаутировал Майкла Мурера в 1994-м, став старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако Форман тогда дрался с бывшим чемпионом в полутяжелом весе, который был меньше по размерам, что способствовало его успеху", - напоминает он.

Также эксперт считает, что для успешного возвращения Кличко нужно боксировать агрессивнее, чем против Джошуа и Фьюри, где он был слишком осторожным. В бою с Джошуа он имел шанс на победу после нокдауна в шестом раунде, но не воспользовался им, что привело к поражению.

"Если бы его бывший тренер Эмануэль Стюард был жив, он бы, вероятно, подтолкнул Кличко к более агрессивному стилю ведения боя", - уверен автор.

Фото: Владимир Кличко и Кубрат Пулев - битва взглядов в 2014-м (instagram.com/kubratpulev)

Бой Кличко - Пулев: что известно

Поединок состоялся 15 ноября 2014 года на стадионе O2 World Arena в немецком Гамбурге. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и журнала The Ring, которые принадлежали Кличко. Пулев выходил на бой, как обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF.

Противостояние проходило с переменным успехом. Оба боксера сумели по несколько раз потрясти друг друга. Однако во время поединка Пулев трижды был в нокдауне (дважды в первом раунде и один раз в третьем). В пятом раунде Кличко пробил левый боковой удар, которым отправил Пулева в нокаут.

Для Владимира Кличко победа над Пулевым стала предпоследней в карьере вообще и последней досрочной.