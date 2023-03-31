Знайшли на подвір'ї в Херсонській області. Сапери знищили авіабомбу ФАБ-500

На звернення місцевих жителів, команда саперів вивезла вибухонебезпечний предмет у безпечне для людей місце, за межі населеного пункту і знищила його.

"Бомба пролежала в хліві господаря досить довгий період", - повідомили в Міноборони.

За їх даними, вирва, яка утворилася у ході підриву - в радіусі 18,5 м та глибиною 6 метрів, а вибухова хвиля сягала до 1,5 км.

"Важко, навіть, уявити які негативні наслідки могли бути у разі її вибуху в населеному пункті", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно у лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні.

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