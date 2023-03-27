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У Росії назвали свою версію смерті командира, який організував трагедію в Іловайську

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Україна, Понеділок 27 березня 2023 12:09
У Росії назвали свою версію смерті командира, який організував трагедію в Іловайську Фото: російський командир Дмитро Лисицький (theins.ru)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії вигадали свою версію смерті командира Дмитра Лисицького, який є одним із організаторів Іловайської трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пише видання "The Insider", товариші по службі стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно, "через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу".

За даними Telegram-каналу Baza, тіло Дмитра Лисицького з вогнепальним пораненням було виявлено близько 10 ранку 26 березня в його квартирі в Ставрополі на вулиці Сєрова.

Як повідомлялось, українські військові ліквідували офіцера російської армії Дмитра Лисицького.

Відзначимо, у грудні 2019 року Генпрокуратура України звинуватила РФ у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Двом генералам Збройних сил Росії повідомили про підозру у справі про бої під Іловайськом.

Нагадаємо, за офіційними даними, при виході з Іловайського котла в 2014 році загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості і ще 300 потрапили в полон.

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