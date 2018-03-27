"Знання застарівають. Приходь за свіжими" - Украинский маркетинг-форум запустил нестандартную рекламную кампанию

В 2018 году форум удивил свою аудиторию сразу двумя креативными рекламными кампаниями.

Организаторы Украинского маркетинг-форума, помимо интегрированной рекламной кампании «Прощавайте, надумані історії», запустили отдельный проект под названием "Знання застарівають. Приходь за свіжими". Новый проект реализован на наружных рекламных носителях и в интернет-пространстве. Главной его особенностью стал необычный ситилайт в киевском ТРЦ Dream Town 2, где посетители смогут наблюдать за процессом устаревания знаний, происходящим вживую. Креативную идею разработало рекламное агентство BBDO Ukraine, медиасоставляющая реализована агентством Havas Media Ukraine.

"В этом году мы впервые получили сразу две яркие креативные идеи для продвижения форума и приняли решение реализовать обе, — отметила продюсер Украинского маркетинг-форума Ирина Бондаренко. - Идея BBDO проста и в то же время довольно необычна, к тому же она очень хорошо вписывается в концепцию этого года и отлично дополняет нашу основную рекламную кампанию. Собственно, две рекламные идеи сами по себе являются хорошей метафорой маркетинга на новой скорости".

Идея, предложенная для кампании агентством BBDO Ukraine, призвана продемонстрировать, что в современных условиях принцип "получить образование и спокойно трудиться до пенсии" уже не работает. Мир меняется настолько быстро, что учиться приходится всю жизнь, и тот маркетинг, который мы изучали 10 лет назад, уже мертв. Чтобы показать это наглядно, культовая книга по маркетингу Филипа Котлера была помещена внутрь ситилайта вместе с миллионами спор плесневых грибов. С каждым днем кампании рост плесени заставляет книгу выглядеть более древней, усиливая месседж: "Знания устаревают - приходи за свежими".

"Пока вы дочитаете этот комментарий, первые слова в нем уже останутся в прошлом и потеряют свою актуальность, потому что на смену им придут новые выражения и новые образы. А может, вы вообще закроете страницу и переключитесь на какой-нибудь трендовый блог молодого бездельника, который только что залил новый видос, - говорит креативный директор BBDO Денис Келеберденко. - Новые потребители, привычки, поведенческие паттерны появляются каждый день. Поэтому знания о маркетинге схожи с молоком: с каждым годом, днем и часом они становятся все более скоропортящимися. Именно это мы и хотели драматизировать в нашей рекламной кампании для форума".

Во время реализации проекта командам BBDO Ukraine и Havas Media Ukraine пришлось преодолеть ряд существенных преград. Среди них: выбор площадки в помещении с широкой аудиторией и хорошими возможностями для нестандартных проектов, установка отдельного ситилайта ввиду занятости существующих рекламных площадей, техническое оснащение (светодиодная подсветка, климат-контроль, подведение электричества) и обеспечение устойчивости наружного носителя в помещении для безопасности посетителей ТРЦ. Ключевым моментом стало размещение грибка внутри носителя с возможностью доступа кислорода для обеспечения его роста. Переговоры с представителями ТРЦ были крайне сложными, но благодаря предоставленным заключениям микробиологов и доказательствам полной безопасности и съедобности используемого вида грибка было получено разрешение на реализацию проекта в задуманном виде.

"Взявшись за воплощение этого проекта, мы понимали, насколько сложным он будет и какое множество подводных камней нас ожидает. Однако нас очень вдохновила возможность прорабатывать действительно креативную идею, появился азарт и желание воплотить ее в жизнь. И результат, на наш взгляд, превзошел все ожидания, - комментирует Managing Director Havas Media Ukraine Алина Котенко. - Мы очень гордимся тем, что смогли реализовать такой необычный и сложный во всех отношениях проект. К тому же для нас это и неоценимый опыт - ведь подобное реализуется в Украине впервые, и очередное доказательство, что нет ничего невозможного для людей, готовых бороться и искать выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Огромное спасибо продакшен-команде за слаженную работу, внимание к деталям и терпение".

Команда BBDO Ukraine, занимавшаяся реализацией проекта для Украинского маркетинг-форума: Executive Creative Director Анже Йереб (Anze Jereb), Creative Director Денис Келеберденко, Senior Copywriter Юлия Колесник, Art Director Мария Плотникова, Head of Design Studio Мария Тетерин, Designers Тогжан Слямгалиева (Togzhan Slyamgaliyeva), Ксения Мильченко, Александр Онатский, Account Manager Алиса Комм, Client Service Director Ирина Данилевская, CEO Виктор Ишков.

Команда Havas Media Ukraine в проекте для Украинского маркетинг-форума: CEO razom communications Дария Кабанова, Managing Director Havas Media Ukraine Алина Котенко, Non-TV Media Director razom communications Яна Середа, руководитель отдела реализации нестандартных проектов "Мегаполис" Наталия Перфильева, руководитель отдела по производству нестандартных проектов "Мегаполис" Вячеслав Сандальчук.

Команда продакшн 5LINES в проекте: Managing Director 5LINES Ольга Толкунова, продюсер Иван Ковальский.

Дата: 3-4 апреля, Киев.

Место: КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а.

Сайт: www.marketingforum.com.ua.