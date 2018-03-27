"Знання застарівають. Приходь за свіжими" - Український маркетинг-форум запустив нестандартну рекламну кампанію

У 2018 році форум здивував свою аудиторію одразу двома креативними рекламними кампаніями.

Організатори Українського маркетинг-форуму, крім інтегрованої рекламної кампанії "Прощавайте, надумані історії", запустили окремий проект під назвою "Знання застарівають. Приходь за свіжими". Новий проект реалізований на зовнішніх рекламних носіях та в інтернет-просторі. Головною його особливістю став незвичайний сітілайт у київському ТРЦ Dream Town 2, де відвідувачі зможуть спостерігати за процесом старіння знань, що відбувається наживо. Креативну ідею розробило рекламне агентство BBDO Ukraine, медіаскладова реалізована агентством Havas Media Ukraine.

"Цього року ми вперше отримали одразу дві яскраві креативні ідеї для просування форуму й прийняли рішення реалізувати обидві, - зазначила продюсер Українського маркетинг-форуму Ірина Бондаренко. - Ідея BBDO проста і в той же час досить незвичайна, до того ж вона дуже добре вписується в цьогорічну концепцію та чудово доповнює нашу основну рекламну кампанію. Власне, дві рекламні ідеї самі по собі є гарною метафорою маркетингу на новій швидкості".

Ідея, яка була запропонована для кампанії агентством BBDO Ukraine, покликана продемонструвати, що за сучасних умов принцип "здобути освіту і спокійно працювати до пенсії" вже не працює. Світ змінюється настільки швидко, що вчитися доводиться протягом усього життя, і той маркетинг, який ми вивчали 10 років тому, вже мертвий. Аби показати це наочно, культову книгу з маркетингу Філіпа Котлера було поміщено всередину ситілайта разом з мільйонами спор цвілевих грибів. З кожним днем ​​кампанії збільшення цвілі змушує книгу виглядати більш давньою, посилюючи меседж: "Знання застарівають - приходь за свіжими".

"Поки ви дочитаєте цей коментар, перші слова в ньому вже залишаться в минулому і втратять свою актуальність, тому що на зміну їм прийдуть нові вирази та нові образи. А може, ви взагалі закриєте сторінку і перейдете на будь-який трендовий блог молодого нероби, який тільки-но залив нове відео, - говорить креативний директор BBDO Денис Келеберденко. - Нові споживачі, звички, поведінкові патерни з'являються щодня. Тому знання про маркетинг схожі з молоком: із кожним роком, днем ​​і годиною вони стають усе більш швидкопсувними. Саме це ми і хотіли драматизувати в нашій рекламній кампанії для форуму".

Під час реалізації проекту командам BBDO Ukraine і Havas Media Ukraine довелося подолати низку істотних перешкод. Серед них: вибір майданчика в приміщенні з широкою аудиторією та хорошими можливостями для нестандартних проектів, установлення окремого ситілайта, зважаючи на зайнятість існуючих рекламних площ, технічне оснащення (світлодіодне підсвічування, клімат-контроль, підведення електрики) і забезпечення стійкості зовнішнього носія в приміщенні для безпеки відвідувачів ТРЦ. Ключовим моментом стало розміщення грибка всередині носія з можливістю доступу кисню для забезпечення його зростання. Переговори з представниками ТРЦ були вкрай складними, але завдяки наданим висновкам мікробіологів і доказам щодо цілковитої безпеки та їстівності використовуваного виду грибка було отримано дозвіл на реалізацію проекту в задуманому вигляді.

"Узявшись за втілення цього проекту, ми розуміли, наскільки складним він буде й яка безліч підводних каменів нас очікує. Однак нас дуже надихнула можливість опрацьовувати дійсно креативну ідею, з'явилися азарт і бажання втілити її в життя. І результат, на наш погляд, перевершив усі очікування, - коментує Managing Director Havas Media Ukraine Аліна Котенко. - Ми дуже пишаємося тим, що змогли реалізувати такий незвичайний і складний у всіх сенсах проект. До того ж для нас це і неоціненний досвід - адже подібне реалізується в Україні вперше, і черговий доказ, що немає нічого неможливого для людей, які готові боротися й шукати вихід із, здавалося б, безвихідних ситуацій. Величезне спасибі продакшен-команді за злагоджену роботу, увагу до деталей та терпіння".

Команда BBDO Ukraine, яка займалася реалізацією проекту для Українського маркетинг-форуму: Executive Creative Director Анже Йереб (Anze Jereb), Creative Director Денис Келеберденко, Senior Copywriter Юлія Колесник, Art Director Марія Плотнікова, Head of Design Studio Марія Тетерін, Designers Тогжан Слямгалієва (Togzhan Slyamgaliyeva), Ксенія Мильченко, Олександр Онатський, Account Manager Аліса Ком, Client Service Director Ірина Данилевська, CEO Віктор Ішков.

Команда Havas Media Ukraine в проекті для Українського маркетинг-форуму: CEO razom communications Дарія Кабанова, Managing Director Havas Media Ukraine Аліна Котенко, Non-TV Media Director razom communications Яна Середа, керівник відділу реалізації нестандартних проектів "Мегаполіс" Наталія Перфільєва, керівник відділу з виробництва нестандартних проектів "Мегаполіс" В'ячеслав Сандальчук.

Команда продакшн 5LINES в проекті: Managing Director 5LINES Ольга Толкунова, продюсер Іван Ковальський.

Час: 3-4 квітня, Київ.

Місце: КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16а.

Сайт: www.marketingforum.com.ua.