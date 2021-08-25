Если вы не знали: 5 фишек Poco X3 Pro

В обзорах тестировщики называют смартфон Poco X3 Pro народным флагманом. Всё логично —‌ при стоимости от 7 тыс. грн за базовую конфигурацию пользователи получают по-настоящему продвинутые характеристики. Кроме мощной аппаратной начинки и самобытного дизайна, у гаджета есть фишки, о которых знают не все. Готовы поделиться особенностями, расширяющими возможности модели.

1. Одновременная съёмка на две камеры

Поко Х3 Про умеет снимать сразу на основную и фронтальную камеру. Чтобы вести параллельную съёмку, нужно в приложении камеры перейти к пункту меню «Ещё», а потом выбрать опцию «Спереди и сзади». Девайс сразу начнёт записывать видео на обе камеры. Зачем? Например, чтобы вести трансляцию и комментировать происходящее.

2. Подстановка неба на готовых фотографиях

Для работы с фотографиями разработаны тысячи приложений. С помощью скачанных программ можно из простенького кадра сделать идеальный. С Poco X3 Pro сторонние приложения не нужны.

У телефона есть интересная функция —‌ замена неба на готовых фотографиях. Открываете любую фотографию с небом, кликаете по меню «Редактировать» и выбираете опцию «Небо». Встроенная программа предложит разные эффекты, ориентируясь на актуальные цвета изображения.

3. Удаление пыли из динамика

Со временем звук устройства становится тише. Проблема связана с тем, что в динамик попадает пыль —‌ он забивается и не может звучать так громко, как изначально.

Разработчики смартфона решили проблему с помощью интеграции функции очистки динамика. Функцию можно найти в настройках звука. Когда вы активируете режим очистки, гаджет в течение 30 секунд будет издавать громкий, неприятный звук. Таки образом пыль как бы вытряхивается наружу. Важно поставить громкость на максимум.

4. Счётчик частоты смены кадров

Если вы увлекаетесь мобильными играми, купить Poco X3 Pro точно есть смысл. Найти адекватный счётчик в Play Market сложно, но владельцам девайса это и не нужно. Вместо этого перейдите в режим разработчика и активируйте функцию Power Monitor. Вы будете видеть FPS, разрешение и частоту обновления экрана.

5. Инструменты для просмотра видео

При просмотре видеоролика в любом приложении или плеере можно выдвинуть меню с настройками, чтобы отрегулировать объёмность звука, чёткость изображения, настроить воспроизведение с заблокированным экраном, записать экран или сделать скрин.