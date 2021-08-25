Якщо ви не знали: 5 фішок Poco X3 Pro

В оглядах тестувальники називають смартфон Poco X3 Pro народним флагманом. Все логічно - при вартості від 7 тис. грн за базову конфігурацію користувачі отримують по-справжньому просунуті характеристики. Крім потужної апаратної начинки й самобутнього дизайну, у гаджета є фішки, про які знають не всі. Чи готові поділитися особливостями, які розширюють можливості моделі.

1. Одночасне знімання на дві камери

Поко Х3 Про вміє знімати відразу на основну і фронтальну камеру. Щоб вести паралельну зйомку, потрібно в додатку камери перейти до пункту меню «Ще», а потім вибрати опцію «Спереду і ззаду». Девайс відразу почне записувати відео на обидві камери. Навіщо? Наприклад, щоб вести трансляцію і коментувати те, що відбувається.

2. Підстановка неба на готових фотографіях

Для роботи з фотографіями розроблені тисячі додатків. За допомогою викачаних програм можна з простенького кадру зробити ідеальний. З Poco X3 Pro сторонні додатки не потрібні.

У телефону є цікава функція - заміна неба на готових фотографіях. Відкриваєте будь-яку фотографію з небом, клікаєте по меню «Редагувати» і вибираєте опцію «Небо». Вбудована програма запропонує різні ефекти, орієнтуючись на актуальні кольори зображення.

3. Видалення пилу з динаміка

Згодом звук пристрою стає тихіше. Проблема пов'язана з тим, що в динамік потрапляє пил - він забивається і не може звучати так голосно, як спочатку.

Розробники смартфона вирішили проблему за допомогою інтеграції функції очищення динаміка. Функцію можна знайти в налаштуваннях звуку. Коли ви активуєте режим очищення, гаджет протягом 30 секунд буде видавати гучний, неприємний звук. Таким чином пил як би витрушує назовні. Важливо поставити гучність на максимум.

4. Лічильник частоти зміни кадрів

Якщо ви захоплюєтеся мобільними іграми, купити Poco X3 Pro точно є сенс. Знайти адекватний лічильник в Play Market складно, але власникам девайса це і не потрібно. Замість цього перейдіть в режим розробника й активуйте функцію Power Monitor. Ви будете бачити FPS, дозвіл і частоту оновлення екрану.

5. Інструменти для перегляду відео

При перегляді відеоролика в будь-якому додатку або плеєрі можна висунути меню з налаштуваннями, щоб відрегулювати об'ємність звуку, чіткість зображення, налаштувати відтворення із заблокованим екраном, записати екран або зробити скрін.